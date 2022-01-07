Решение принято: пенсионеров в РФ ждет 20 000 рублей

Российских пенсионеров ожидает значительное улучшение материального благосостояния за счет дополнительных выплат от государства — такую информацию предоставили в ПФР. Указывается, что в ближайшей перспективе возрастное население РФ будет получать увеличенные выплаты, которые могут доходить до 20 тысяч рублей, передает «Primpress.ru».

По комментарию члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, правительство РФ взяло курс на улучшение материального благосостояния российских пенсионеров. Согласно данной инициативе, до 2024 году будет происходить постепенное увеличение пенсионных выплат, которые должны достигнуть среднего значения в 20 тысяч рублей. При этом по заявлению Бессараб, уже в 2021 году размер страховых пенсий по старости после индексации может увеличиться до 15 тысяч рублей.

«Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае она будет подниматься минимум на процент инфляции, либо даже превышать значение инфляционных рисков», - прокомментировала политик.

Светлана Бессараб добавила, что увеличение пенсионных выплат во многом зависит от скорости роста заработной платы — ведь именно от ее значения и рассчитывается итоговый показатель пенсий для россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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