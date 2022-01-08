Радикалы неожиданно атаковали военных в Алма-Ате

Сегодня утром в столице Казахстана снова возобновились серьезные уличные боевые действия. По предыдущей информации, радикалы совершили несколько вооруженных нападений на военных и силовиков, которые занимались зачисткой центра города. Сообщения были о пострадавших со стороны правительственных сил. Вооруженная атака радикалов не стала успешной. По сведениям казахстанских СМИ, в центре Алма-Аты происходила интенсивная перестрелка. Поступила информация, что радикальные силы нежданно произвели атаку на силовиков, которые осуществляли антитеррористическую операцию. Было известно как минимум о двух очень сильных взрывах, характер которых до сих пор никак не прокомментировали.

Пока доступная информация говорит о том, что главные радикальные силы находятся в центральном районе столицы и благодаря действиям российских военнослужащих они были успешно деактивированы, о чём уже сообщалось в новостях до этого.

Эксперты убеждены, что на сегодняшний день перед силовыми и военными структурами стоит задача зачистить центр города. По всей вероятности, довести до конца антитеррористическую операцию удастся в понедельник утром.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей