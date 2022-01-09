ЦБ РФ сообщил, что будет с вкладами граждан в РФ в январе 2022 года

В Центробанке России проинформировали о том, что будет с банковскими вкладами граждан нашей страны в январе 2022 года. Регулятор установил базовый уровень доходности по депозитам на первый месяц, пишет PRIMPRESS.

В обнародованном регулятором документе говорится о том, что доходность по банковским вкладам в январе вырастет, причем, независимо от их срока.

К примеру, если вести речь о популярном вкладе, который открывается до востребования, его доходность в декабре в среднем была на уровне 7,034 процента. Но в текущем месяце показатель повысится до 7,707 процентов. Касательно депозитов, которые граждане оформляют на срок до 90 дней, их доходность с 7,25 в декабре увеличится до 7,557 процентов.

Подчеркивается, что самым выгодным вкладом в январе окажется депозит на срок от 181 дня и более года. Декабрьская ставка по нему не доходила и до 8 процентов, но в январе вырастет до 8,5 процентов.

В Центробанке пояснили, что рост доходности объясняется повышением ключевой ставки - до 8,5 процентов в декабре. Аналитики прогнозируют дальнейший рост ставки в феврале 2022-го.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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