В Госдуме заявили об обнищании российских регионов

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В Госдуме заявили об обнищании российских регионов
В России
Депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Щапов

Депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Щапов заявил об обнищании российских регионов, отметив, что их совокупный долг продолжает увеличиваться. Только за 2020 год он вырос с 2 до 2,5 триллионов рублей. Слова парламентария приводит агентство REGNUM.

«Регионы нищают, никакого экономического развития там нет, больше половины бюджетов субъектов Федерации в 2020 году были исполнены с дефицитом, но при этом доходы более чем трети субъектов Федерации сформированы больше чем на 40% за счет дотаций из федерального бюджета, а у 13 регионов эта доля более 60%», — сообщил Щапов.

По его словам, регионы РФ нынче не справляются даже с текущими расходами. О программах развития говорить даже не приходится.

Щапов также указал, что проекты, нацеленные на замену коммерческих кредитов бюджетными, также себя не оправдали. Причина, почему они не работают, проста и банальна.

«Неважно, кому ты должен — государству или банку: если ты не развиваешься, то этот долг тебе в любом случае нечем отдавать», - пояснил депутат Госдумы.

Для того, чтобы в регионах заработали программы развития, по его словам, субъектам Федерации необходимы свои доходы. Но деньги продолжают уходить в центр - «последние 10 лет федеральный центр методично их забирал и продолжает забирать сейчас».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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