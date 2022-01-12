Новую разовую выплату 5000 рублей получат две категории граждан РФ

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Новую разовую выплату 5000 рублей получат две категории граждан РФ
В России
Фото из открытых источников

Две категории граждан РФ на региональном уровне могут рассчитывать на денежные выплаты в новом, увеличенном размере. Сообщая сегодня об этом, издание Primpress отмечает, что речь идет о суммах 3000 и 5000 рублей. Это компенсационные выплаты, которые в 2022 году увеличились.

В Приморье, к примеру, на денежное пособие могут рассчитывать семьи, средние доходы которых не дотягивают до уровня установленного прожиточного минимума. Издание отмечает, что материальная помощь полагается и одиноко проживающим гражданам с невысокими зарплатами.

Эти категории могут получить компенсацию за приобретение лекарственных препаратов по рецепту врача. Раньше выплата была невысокой - в пределах одной тысячи рублей, но она была повышена и ныне исчисляется суммой в 3000 рублей.

Увеличен и размер пособия в случае смерти одного из членов таких семей. Выплата, которая ранее составляла 3000 рублей, была повышена до 5000 рублей.

На оказание материальной помощи таким гражданам в регионе выделено свыше 7 миллионов рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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