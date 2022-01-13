Пенсионерам назвали неожиданное последствие новой индексации пенсий на 8,6%

В министерстве экономического развития страны считают, что индексация пенсий неработающим пенсионерам страны на 8,6% приведет к неожиданным последствиям, причем не на один год. Об этом пишет издание ПримПресс.

Вчера, 12 января, на совещании с правительством президент России Владимир Путин сообщил о том, что страховые пенсии должны быть проиндексированы на уровень 8,6%. Это даже больше уровня инфляции, который, согласно предварительным данным, составил в 2021 году 8,39%.

В МЭР заявили, что повышение процента индексации повлечет за собой увеличение индексации и в последующие годы.

К примеру, в бюджете Пенсионного фонда на 2023 и 2024 годы индексация пенсий по старости запланирована на уровне 5,5%. Следовательно, после решения главы государства данный показатель тоже должен быть увеличен.

«Таким образом, принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий, в совокупности с иными мерами социальной поддержки, повлияют на благосостояние населения из-за всеобщего изменения цен», - приводит издание комментарий министерства.

По подсчетам специалистов, с учетом прошлогодней индексации пенсий и единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, пенсионные выплаты в стране увеличились на 11%, что намного выше уровня инфляции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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