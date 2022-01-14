8 самолетов ВВС США и Японии отработали удары по Курильским островам

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8 самолетов ВВС США и Японии отработали удары по Курильским островам
В Мире
Фото из открытых источников

Сразу шесть самолетов ВВС Японии и два стратегические бомбардировщики ВВС США отработали удар по российским островам Курильской гряды, которые расположены севернее острова Хоккайдо.

Как сообщает Аvia.pro, японские истребители и американские бомбардировщики B-1B Lancer  провели маневры на расстоянии примерно в 400-600 километрах от островов Кунашир и Итуруп. На этих островах ранее Россия нарастила военные силы из-за агрессии со стороны Токио.

В японском оборонном ведомстве сообщили, что в этих маневрах были задействованы, помимо американских стратегических бомбардировщиков, F-35A (2 ед., 3 AW, Misawa AB), F-15 (2 ед., 6 AW, Komatsu AB,) и F-2 (2 ед., 7 AW, Hyakuri АВ) ВВС Японии.

Военная авиация Японии и США совершила полет над Японским морем и юго-восточной частью острова Хоккайдо, приблизившись на расстояние в 400 километров к островам Курильской гряды. Япония считает эти территории своими и заявляет, что хочет добиться их возвращения под суверенитет Токио.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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