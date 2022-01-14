В России начинается вакцинация подростков против COVID-19

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В России начинается вакцинация подростков против COVID-19
В России
Фото из открытых источников

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на днях объявил, что вакцина «Спутник М» для подростков 12-17 лет уже готова и иммунизировать юных в стране начнут со следующей недели. Она будет добровольной и не предполагает выдачи QR-кодов. По крайней мере, на начальном этапе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время вчерашнего общения с журналистами заверил, что вопрос о «куарах» как об инструменте, стимулирующем процесс вакцинации, вообще не рассматривался.

Как сообщает «Российская газета», Минздрав все еще не уточнил подробности организации детской прививочной кампании и не обозначил сроки ее старта. Но известно, что стратегию ведомство не изменило.

Так, как и заявлялось, вакцинация подростков от коронавируса будет проходить исключительно на добровольной основе. Для тех, кто не желает защищаться прививкой, ограничения вводить не будут.

В целом же старт кампании по вакцинации зависит от готовности регионов. Подготовка там уже ведется, и давно.

Санкт-Петербург, к примеру, вакцину намерен получить в течение ближайших 10 дней. В Северной столице, как и в Москве, медработники поликлиник обзванивают родителей подростков в приглашают записаться на прививку.

В родительских чатах прошла информация о том, что в Ростовской области классные руководители должны предоставить медсестрам школ списки согласных на вакцинацию от ковида в срок до 17 января.

В Нижегородской области пункты вакцинации для подростков уже полностью обустроены и готовы к работе.

Напомним, в конце декабря минувшего года прививка от коронавируса COVID-19 для подростков 12-17 лет включена в национальный календарь прививок в раздел по эпидпоказаниям. Тем не менее, это не делает вакцинацию обязательной, подчеркивают в Минздраве.

Прививку подросткам могут поставить исключительно с письменного согласия одного из родителей. Однако подростки 15-17 лет вправе сами принимать решение и оформлять согласие на вакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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