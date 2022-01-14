По 10 000 рублей уже с 16 января: россиян обрадовали новой выплатой

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По 10 000 рублей уже с 16 января: россиян обрадовали новой выплатой
В России
Фото из открытых источников

Новую денежную доплату смогут получить многие семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, которые признаны малоимущими. Изначально выплата им была произведена не в полном объеме. После проведения перерасчета на счета будет зачислена недостающая сумма, сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на информацию региональных Минтруда.

В связи с чередой зимних праздников выплаты малоимущим семьям с детьми поступили ранее - в конце декабря или первых числах января. Причем пособие было зачислено еще в старом объеме, без индексации. Между тем с 1 числа первого месяца 2022 года его размер вырос в связи с тем, что в регионах увеличился размер детского прожиточного минимума. А его размер непосредственно влияет на размер выплаты. В среднем по регионам России он составляет с января 10 000 рублей. Увеличение детского ПМ, как отмечается, произошло на уровне 5,6%.

Поэтому уже с 16 января получателям придет доплата.

«В ближайшее время по данной выплате будет произведен перерасчет, исходя из нового показателя прожиточного минимума для детей и осуществлена доплата», – приводит издание комментарий специалистов.

Размер доплаты, как и самого пособия, разный. С минувшего года в стране действует дифференциальная система. Она предполагает выплаты в 50%, 75% и даже все 100% от уровня прожиточного минимума на ребенка. Главный критерий - степень нуждаемости конкретной семьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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