Комплексы РЭБ сорвали провокацию Японии у российских границ

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Комплексы РЭБ сорвали провокацию Японии у российских границ
В России
Фото из открытых источников

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Приморье пресекли провокации японских военнослужащих на границе. Об этом проинформировал портал Авиа.Про.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад. Тогда группа в составе шести истребителей ВВС Японии и двух бомбардировщиков ВВС США отрабатывали удары по территории РФ. И так случайно совпало, что в это же время в регионе оттачивали свои умения во время тренировки российские подразделения ведения радиоэлектронной борьбы.

Судя по заявлению, сделанному отечественным оборонным ведомством, РЭБ-комплексы тогда работали в полную мощь.

«В Приморском крае подразделениями РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа была проведена тренировка по подавлению радиоточек условного противника. Отработаны учебно-боевые задачи по условному отражению нападения БПЛА. Также военнослужащие РЭБ уничтожили средства навигации и радиолокационные станции «противника» с помощью штатного вооружения. С началом тренировки расчетами станций постановки помех РЭБ «Житель» были поставлены помехи с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы», ? говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.

На основе изложенной выше информации ресурс предположил, что РЭБ-учения России создали для боевой авиации США и Японии немало неприятностей, ведь возможности у техники широки и она с легкостью может нарушить работу бортовых систем военных самолетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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