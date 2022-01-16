РФ перебросила на авиабазу под Воронежем 24 истребителя-бомбардировщика Су-34

С начала 2022 года на военно-воздушной базе «Балтимор» базируются более двух десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34. Западные СМИ, сообщая об этом, делают акцент на том, что объект находится под Воронежем, всего в 180 километрах от границы с Украиной. А это значит, что авиагруппировка в случае нападения противника на страну или наступления ВСУ на позиции ополчения Донбасса сможет действовать оперативно.

Согласно появившимся в Сети спутниковым снимкам, на «Балтиморе» в данный момент находятся от 22 до 24 истребителей-бомбардировщиков. Две эскадрильи практически укомплектованы. Их возможностей более чем достаточно для наступательной информации, говорится в статьях западных журналистов.

Российское «Военное обозрение» отмечает, что информация о размещении Су-24 на авиабазе под Воронежем запоздала минимум на два месяца. Ибо фронтовые бомбардировщики, о которых идет речь, вернулись в Воронеж еще в прошлом году в ноябре. И это их постоянное место базирования.

В прошлом месяце весь 47-й бомбардировочный авиаполк Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО был передислоцирован с Бутурлиновки. Туда боевая авиация была переброшена еще в 2013 году, после чего началась реконструкция авиабазы. В 2021 работы были завершены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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