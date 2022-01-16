Турция может перекрыть доступ российским кораблям в Босфор

Если Москва предпримет военные меры в отношении НАТО, Анкара перекроет доступ российским кораблям в Босфор, что обусловлено правом Турции в случае появления реальной угрозы для страны. Таким образом, Турция, соблюдая принципы альянса, может заблокировать для России выход из Черного моря, если того потребует военно-политическая обстановка. К этому Анкару подстрекают Великобритания и США

Известно, что Турция провела с США и Великобританией переговоры о возможных действиях России. Детали переговоров неизвестны, однако Анкара подтвердила свою приверженность целям НАТО. Также Турция выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Донбассе. Заметим, что несколько лет назад турецкая пресса писала о перекрытии Босфора в качестве противодействия России в случае ее вторжения в Украину, пишет avia.pro .

Подчеркнем, что Турция считает Россию своим партнером, о чем в Анкаре не раз заявляли. Но ситуация с Крымом, Украиной и Сирией свидетельствует о том, что надежность таких отношений находится под большим вопросом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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