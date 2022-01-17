Пенсионерам в России рассказали об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Российский сетевой ресурс, специализирующийся на новостях для пенсионеров, со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова предупредил граждан в РФ о грядущем с 17 января обесценивании денег и росте цен. Эти явления непременно отразятся на благосостоянии людей на заслуженном отдыхе.

По информации PRIMPRESS, в ближайшее время супермаркеты перепишут ценники в сторону повышения на продукты, которые пользуются особенным спросом среди пожилых лиц. Это хлебобулочные изделия, масло, сахар, молочные продукты.

Ритейлеры уже направили в Федеральную антимонопольную службу письмо, в котором предупреждают о скором повышении цен на продукты питания в пределах 10%. При этом на социально значимые товары они пообещали цены особо не повышать.

Это, отмечает Власов, означает, что покупательская способность российских пенсионеров снова снизится и им придется вновь затянуть потуже пояса.

«Пенсии россиян сжимаются в последние месяцы. В магазин уже многие ходят, как в музей: пришел, посмотрел и пошел обратно», – порассуждал собеседник издания.

Надежда только на повышенную индексацию страховых пенсий, говорит эксперт. Он уверен, что индексация выплат сможет несколько притормозить процесс обесценивания денег.

Аналитики предупредили граждан, что процесс раскручивания инфляционной спирали в стране и доныне не завершен. Так, за прошедшие дни января к инфляции в 8,39% по итогам минувшего года добавилось еще 0,2%.

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин допускает, что из-за грядущей волны омикрон-ковид цены начнут расти еще быстрее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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