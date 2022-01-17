Колонны военной техники ВС России массово перебрасываются в Республику Беларусь

Российская сторона направила в Белоруссию тяжелую военную технику — очевидцы отмечают, что колонны движущейся техники РФ были обнаружены в Минске, а также Гомельской области, находящейся недалеко от границ Украины. Об этом информирует «Avia.pro».

Согласно данным очевидцев, Россия продолжает поставлять военную технику для Белоруссии — несколько эшелонов с тяжелым грузом были замечены вблизи Минска, а под Гомелем шествует автомобильная колонна. Указывается, что российский ЖД-состав, груженый военной техникой, проследовал в направлении станции Помыслище, находящейся на юго-западе Минска. Как минимум еще один поезд с российскими военными был обнаружен на ЖД-станции «Степянка».

«Известны факты передвижения российских военных машин с номерами Краснодарского края и Оренбургской области, также была замечена колонна РСЗО «Ураган», которая направлялась в сторону трассы на Чернигов», - сообщили очевидцы.

Эксперты не исключают, что такая внезапная переброска российского военного арсенала в Белоруссию может быть вызвана подготовкой к наступлению на Украину — однако в Минобороны РФ опровергли такую информацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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