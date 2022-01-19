Тотальное превосходство российских войск над ВСУ продемонстрировано на карте

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Тотальное превосходство российских войск над ВСУ продемонстрировано на карте
В России
Фото из открытых источников

Российские войска имеют тотальное превосходство над силами Вооруженных сил Украины. 

В сети опубликована карта, на которой обозначены места развертывания сухопутных, морских и воздушных войск РФ на границе с Украиной. Западные СМИ преподносят ее как доказательство подготовки России к «вторжению» на Украину. В то же время отечественные специалисты подчеркивают, что Москва только обеспечивает защиту собственных рубежей на фоне напряженности в отношениях с НАТО, но не проявляет агрессивных намерений по отношению к соседней стране.

Свои войска она может задействовать только если русским в ЛДНР будет угрожать опасность, исходящая от ВСУ. А таких, как пишет Авиа.Про, насчитывается свыше 400 тысяч человек. Пока же российские войска находятся на территории своей страны, и обвинения Запада и Киева в подготовке «вторжения» выглядят голословными и надуманными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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