Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

В Петербурге зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекций за сутки. 19 января зарегистрировано 4 382 случая, накануне заболевших было – 4 078. При этом стационарное лечение проходят 5 632 петербуржца, 62 человека за прошедшие сутки скончались.

Тревожная динамика распространения COVID-19 наблюдается в Санкт-Петербурге на протяжении недели. При этом показатель среды стал антирекордом за все время пандемии с 2020 года.

Эксперты отмечают неэффективность работы Смольного по противодействию распространению болезни. Многие из принятых губернатором Александром Бегловым мер эпидемиологи считают несвоевременными и нелогичными. Кроме того, в Петербурге по-прежнему сохраняются низкие темпы вакцинации, поскольку кампания по популяризации вакцины была фактически провалена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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