Стало известно, почему ФРГ не отправит на Украину ракеты Taurus

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Стало известно, почему ФРГ не отправит на Украину ракеты Taurus
Политика
Источник фото: Freepik

ФРГ отказывается поставлять ракеты Taurus в Украину из-за опасений, которые связаны с особенностями этого оружия. По данным издания Politico, Taurus имеет способность разрушать многослойные цели, причем делает это намного эффективнее, чем британская Storm Shadow.

Но Берлин опасается, что Киев может применить Taurus для атаки на Крымский мост. Это в свою очередь приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

К тому же, применение данного вооружения может иметь губительные последствия для населения и гражданских объектов.

Добавим также, что Германия стремится к поддержанию равновесия и предотвращения эскалации конфликта между Украиной и РФ. Поставка ракет Taurus на территорию Украину может стать очередным серьезным раздражителем для России, что лишь усилит напряженность.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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