Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В его программе запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и высокопоставленными военными. Также Зеленский посетил украинских военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в США.

Ожидается, что результаты заседания Совета Безопасности ООН, в котором примет участие Зеленский, будут ограниченными. Российский дипломат отметил, что западные страны, вероятно, продвигают свою позицию о необходимости наказания России и утверждают, что единственным решением украинского кризиса является капитуляция России. Тем не менее, все больше членов международного сообщества понимают сложность ситуации и необходимость устранения ряда причин для достижения долгосрочного урегулирования.

Ожидается, что открытое заседание Совета Безопасности будет политизированным, с высоким уровнем конфронтации со стороны западных стран и Украины.