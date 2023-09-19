Опубликованы фото Зеленских, прибывших в Нью-Йорк

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Опубликованы фото Зеленских, прибывших в Нью-Йорк
Политика / Знаменитости
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В его программе запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и высокопоставленными военными. Также Зеленский посетил украинских военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в США.

Ожидается, что результаты заседания Совета Безопасности ООН, в котором примет участие Зеленский, будут ограниченными. Российский дипломат отметил, что западные страны, вероятно, продвигают свою позицию о необходимости наказания России и утверждают, что единственным решением украинского кризиса является капитуляция России. Тем не менее, все больше членов международного сообщества понимают сложность ситуации и необходимость устранения ряда причин для достижения долгосрочного урегулирования.

Ожидается, что открытое заседание Совета Безопасности будет политизированным, с высоким уровнем конфронтации со стороны западных стран и Украины.

 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Опубликованы фото Зеленских, прибывших в Нью-Йорк

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