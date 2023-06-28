Сообщается о переговорах Салливана и Кылыча

В администрации американского президента сообщается о переговорах по телефону между представителем администрации президента США Джейком Салливаном и представителем администрации президента Турции Акифом Чагатаем Кылычом.

Уточняется, что в ходе переговоров они обсудили ряд международных вопросов. Среди них события в Российской Федерации, вопрос о дальнейшем продлении зерновой сделки, украинский кризис, ситуация с отношениями между Грецией и Турцией, вопросы о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, подготовку к саммиту государств НАТО в Вильнюсе.

Сообщается, что Салливан заявил, что в США считают, что Швеция должна вступить в НАТО скорее.

«Салливан подчеркнул мнение Соединенных Штатов о том, что Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее», — отмечено в сообщении.