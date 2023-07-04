Йеллен провела встречу с китайским послом в США

Руководитель американского ведомства по финансовым вопросам Джанет Йеллен провела встречу и переговоры с руководителем дипломатического представительства Китая в США Се Фэном. Сообщается, что в ходе этих переговоров обсуждались вопросы взаимоотношения между США и Китаем, которые вызывают обеспокоенность у представителей американского политического руководства.

В сообщении ведомства отмечено, что на встрече Йеллен и Се было заявлено о важности совместной работы и сотрудничества Китая и США при решении сложных вопросов в сфере международной экономики, международных отношений. Отмечается, что на 6–9 июля у Йеллен запланирован официальный визит в Китай.

«Йеллен подняла вопросы, вызывающие озабоченность, а также подчеркнула важность совместной работы двух крупнейших экономик над глобальными вызовами, в том числе по макроэкономическим и финансовым вопросам», – отмечено в сообщении.