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Йеллен провела встречу с китайским послом в США

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Йеллен провела встречу с китайским послом в США
Политика
Фото из открытых источников

Руководитель американского ведомства по финансовым вопросам Джанет Йеллен провела встречу и переговоры с руководителем дипломатического представительства Китая в США Се Фэном. Сообщается, что в ходе этих переговоров обсуждались вопросы взаимоотношения между США и Китаем, которые вызывают обеспокоенность у представителей американского политического руководства. 

В сообщении ведомства отмечено, что на встрече Йеллен и Се было заявлено о важности совместной работы и сотрудничества Китая и США при решении сложных вопросов в сфере международной экономики, международных отношений. Отмечается, что на 6–9 июля у Йеллен запланирован официальный визит в Китай. 

«Йеллен подняла вопросы, вызывающие озабоченность, а также подчеркнула важность совместной работы двух крупнейших экономик над глобальными вызовами, в том числе по макроэкономическим и финансовым вопросам», – отмечено в сообщении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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