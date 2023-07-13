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МК: Офицер «Мазур» назвал главную угрозу от передачи Киеву американских истребителей F-16

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МК: Офицер «Мазур» назвал главную угрозу от передачи Киеву американских истребителей F-16
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Стало известно, что власти Киева с французскими коллегами подпишут вскоре меморандум о начале обучения пилотов из Украины на американских истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее Киев сообщал, что осенью боевые соколы появятся в стране.

Журналисты МК пообщались с офицером с позывным "Мазур", который находится в зоне СВО. По словам офицера, после передачи истребителей Украина может столкнутся с трудностями.

"Сложности, с которыми Украина столкнется, получив эти истребители, будут заключаться в подготовке персонала, который будет работать на технике. Где будет проходить подготовка - за рубежом либо на Украине - это немаловажный вопрос", - сказал офицер.

Кроме летчиков, необходим специально подготовленный персонал для обслуживания F-16 на земле. Военный добавил, что истребители представляют угрозу для армии РФ.

"Главная угроза, исходящая от самолетов в том, они смогут нести ядерные боеприпасы", - резюмировал "Мазур".

Текст: Информационное агентство «Informing»

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МК: Офицер «Мазур» назвал главную угрозу от передачи Киеву американских истребителей F-16

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