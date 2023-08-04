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Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5

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Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Украинские беспилотные дроны атаковали минувшей ночью базу РФ в Черном море.

Видео атаки уже появилось в Сети.

Атака была осуществлена на российские корабли, которые стояли в Новороссийске, пишет издание «Новые известия». При этом в украинских СМИ пишут о том, что атака была осуществлена дронами, которые разработала Украина.

В Сети же появилось видео, на котором можно увидеть, что большой десантный корабль «Олинегорский горняк» пытаются отбуксировать на ремонт в бухту Новороссийска. По сообщениям телеграм-каналов, повреждения у судна достаточно серьезные.

Судя по кадрам, которые сняла камера, размещенная на самом дроне, это мог быть дрон, представленный недавно на выставке вооружений International Defence Industry Fair (IDEF 2023) Magura V5.

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus MAGURA) –это действительно украинская разработка. Он может выполнять различные задачи и использоваться для патрулирования, разведки и боевых миссий. Этот беспилотник может развивать скорость около 80 километров в час. Стоит отметить, что российские патрульные корабли могут разгоняться только до 50 км в час. Magura V5 может преодолеть около 830 км и нести заряд до 320 кг.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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