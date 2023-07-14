ВО: У западной окраины Клещеевки идет ожесточенный бой с участием танков и артиллерии

Военкоры информируют об ожесточенном бое, который сейчас происходит у западной окраины населенного пункта Клещеевка (Бахмутский район Донецкой области). Как пишет ВО, в бою принимают участие танки.

Корреспонденты «Русской Весны» подчеркивают, что ожесточенные бои проходили между лесополосой и самим населенным пунктом. Именно с этой стороны ВСУ наступали. В сражении принимали активное участие как российские, так и украинские танки. Также в ход пошла артиллерия, бронемашины.

Добавим, что к населенному пункту подошли резервные силы. ВС РФ стали отбивать наступление, а сами атакуют. Также есть некоторые сведения, что боевые действия смещаются на окраины самого села.

Украинские военные предпринимают попытки атаковать Курдюмовку и Озаряновку. Однако там работает российская артиллерия.