WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

Противостояние на территории Украины все больше напоминает события Первой мировой войны. Об этом пишет Washington Post, передает Газета.ру.

Как отмечают аналитики, несмотря на применение новейших технологий и ИИ, эшелонированная оборона, которую выстроили войска РФ, превратили конфликт в затяжное противостояние. Поэтому все больше сигналов того, что боевые действия перешли в конфликт на истощение, что было на Западном фронте в Первую мировую войну.

«Аналитики уже заметили тень Первой мировой войны, падающую на Украину», — пишет WP.

Отметим, Запад заявляет о том, что намерен и далее поставлять Украине вооружение, и сейчас уже понятно, что Украина в конце концов получит современную авиацию. Переданы Киеву системы ПВО и ПРО.

Также с начала «военной спецоперации» атаки начали осуществляться и по территории РФ. Дроны атакуют уже и Москву, не говоря о городах, которые гораздо ближе к линии фронта.