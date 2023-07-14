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Главком ВСУ Валерий Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против

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Главком ВСУ Валерий Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против
Политика
Фото из открытых источников

Главком ВСУ Валерий Залужный дал новое интервью авторитетному изданию The Washington Post. В частности генералу задали вопрос по Крыму.

Как только у меня будут для этого необходимые средства, я сделаю что-нибудь в этом плане. Верну Крым, даже если союзники будут против, - сказал главком ВСУ.

Залужному задали вопрос, который касается атак территории РФ вооруженными силами Украины.

Ни у кого не буду спрашивать, нанося удары по России. Почему должен спрашивать об этом у кого-то? Почему должен думать, что мне там не позволено сделать что-то для спасения людей? Почему? Потому что применят ядерное оружие? - возмутился украинский военачальник.

Он добавил, что ему «решать, как и когда бить врага»:

Если партнеры боятся использовать какое-то оружие, тогда ладно – будем бить из своего.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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