«Царьград» нашел три главных плюса для России от конфликта США с КНР

Вашингтон призвал союзников более активно противостоять Пекину. КНР успела почувствовать давление американцев и понесла убытки из-за американских санкций. Администрация Джо Байдена действует прямолинейно.

Решено ограничить инвестиции в проекты по разработке полупроводников и систем искусственного интеллекта в Китае. Также в Белом доме сделали ставку на эскалацию конфликта между Тайванем и Китаем.

Как пишут западные СМИ, экономическая война между Пекином и Вашингтоном идет полным ходом. Доля КНР в импорте Штатов снизилась до минимального уровня за последние 20 лет.

По мнению аналитиков, такое противостояние на руку РФ. «Царьград» нашел три главных плюса для России от конфликта американского и китайского правительств.

Во-первых, Америка по мере траты сил на войну с Китаем будет иметь все меньше возможностей для поддержки Украины.

Во-вторых, в этих условиях КНР сделает ставку на тесное сотрудничество с Москвой, что также выгодно для России.

В-третьих, данная ситуация будет подталкивать развивающиеся государства к активной кооперации в рамках БРИКС и других союзов.