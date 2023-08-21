Украинские военные нанесли России удар болезненнее, чем подрыв Крымского моста

Украинским военным удалось уничтожить очень редкий бомбардировщик ВСК РФ.

В Сети появились фотографии, на которых показан горящий Ту-22МЗ, пишет «ПолитНавигатор». По нему ударили из квадрокоптера, когда он стоял на стоянке аэродрома в Сольцах Новгородской области. И в этот раз Минобороны России подтвердили удар по аэродрому и повреждение самолета.

Волонтер Алексей Живов заявляет, что этот удар даже болезненнее подрыва Крымского моста.

«Ущерб от гибели даже одного ТУ22М3 значительно выше, чем от подрыва Крымского моста. Это просто для понимания», — пишет Живов.

По его словам, построить такой самолет Россия снова не сможет «из-за технологического регресса». Санкции лишили РФ возможности развивать авиастроение так быстро, как это необходимо. Но и старые модели самолетов теперь не все в РФ можно собрать, поскольку многие комплектующие и оборудование, необходимое для авиастроения, завозились с Запада.

Стоит отметить, что Украина уже в этом году может получить первые истребители F-16.