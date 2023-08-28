Россия может применить бомбы ОДАБы, убивающие все в радиусе 300 метров

26 августа ежегодно церковь отмечает День иконы Божией Матери «Семистрельная», которая посвящена скорби Богородицы о судьбе своего сына. В этому году
Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов
28 августа 2023 года православные отмечают один из главных христианских праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен переходу Девы Марии из
Ученые обнаружили, что по панцирям черепах можно определять даты ядерных испытаний и иных событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением
Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26
Ученые из США встревожены нынешним положением Земли. Они заявили, что планета переживает всплеск климатических и геодинамических явлений. По