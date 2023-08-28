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Россия может применить бомбы ОДАБы, убивающие все в радиусе 300 метров

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Россия может применить бомбы ОДАБы, убивающие все в радиусе 300 метров
Политика
Фото из открытых источников

Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM.

"По определению, это весьма неприятная вещь", - сказал эксперт, говоря о JDAM.

Он добавил, что авиации в РФ больше и бойцы могут начать массированно использовать данные средства поражения - УПАБы (управляемая планирующая авиационная бомба).

Как подчеркнул Артамонов, в запасе у РФ есть также грозное оружие, которое не использовалось в рамках СВО. Речь идет о ОДАБы.

"Они негуманными считаются, но еще менее гуманно, когда наши бойцы умирают на фронте", — сказал специалист.

Он добавил, что речь идет об объемно-детонирующих бомбах. Их применяют с высоты 200-1000 м. На на месте взрыва образуется ударная волна в 90-120 атмосфер. Она убивает все живое в радиусе 300 метров.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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