Буданов: в 2014 году Украина полностью проиграла информационную войну против РФ

«Информационную войну полностью проиграли в 2014 году», - отметил глава ГУР во время беседы с журналистами издания Reuters.

По словам Буданова, Киев тщательно проанализировал свои ошибки и подготовился к новому противостоянию с РФ. Уже в 2022 году на Украине начали информационную войну «по-другому», подытожил украинский военачальник.