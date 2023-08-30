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Удар по Пскову - важный сигнал: политолог Бредихин объяснил все нюансы

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Удар по Пскову - важный сигнал: политолог Бредихин объяснил все нюансы
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Политолог Антон Бредихин заявил, что после атаки БПЛА на Псков всем регионам РФ нужно усилить меры безопасности. Атаковали вражеские беспилотники в ночь на среду, 30 августа. Близ аэродрома произошел сильный пожар - дрон попал в топливозаправочный комплекс.

По словам военкоров, удар по Пскову, находящемуся на большом отдалении от Украины, был весьма неожиданным. Как говорит научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, фактор внезапности сыграл свою роль.

"Псковская область далеко от Украины, от приграничья, где мы видим подобную ситуацию. Даже от Московской области она далеко. Поэтому есть фактор неожиданности. И никакие системы защиты в этом случае не выставлялись в ожидании украинских беспилотников. Это был сигнал другим регионам, что может в любой регион при лететь и необходимо всем быть готовыми", - заявил политик.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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