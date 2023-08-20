Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО

Во время пресс-конференции, которая проходила в Дании с премьер-министром Метте Фредериксен, украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, готова ли Украина пойти на компромисс по территориальному вопросу ради вступления в НАТО. Выступление лидера Украины транслировало местное телевидение.

"Мы готовы Белгород отменять на членство Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

Вопрос об отказе РФ от части Украины ради вступления в НАТО вышел на первый план после заявления главы офиса генсекретаря Стиана Йенссена. Позже генеральный секретарь сообщил, что ему не нужно было делать подобных заявлений. Киев отверг такой вариант.

Касательно Белгорода, многие киевские политики заявил, что Украина претендует на Белгородскую область, так как украинцы начали селиться в регионе еще в XVII веке во время правления царя Алексея Михайловича.