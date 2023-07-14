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Главком ВСУ Залужный заявил, что не может сражаться с Россией на своих условиях

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Главком ВСУ Залужный заявил, что не может сражаться с Россией на своих условиях
Политика
Фото из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию The Washington Post (WP), что он не может сражаться с РФ на своих условиях.

Портал пишет, что при поставках оружия Запад от Киева потребовал не применять ракеты большой дальности или другие боеприпасы для ударов по территории РФ.

Глава ВСУ сообщил, что украинские военные часто используют оружие отечественного производства для атаки по российским городам.

«Чтобы спасти народ, почему должен у кого-то спрашивать разрешения, что мне делать на вражеской территории?» — сказал Залужный.

Он добавил, что украинская сторона сама решит, при каких условиях будет применять оружие, однако из-за страха не может сделать этого.

«Почему должен думать, что мне ничего там не разрешено делать. Почему?» — отметил генерал, говоря о неспособности сражаться с ВС РФ на своих условиях.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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