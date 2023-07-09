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Депутат гордумы, судимый за критику СВО, пошел на выборы в Екатеринбурге

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Депутат гордумы, судимый за критику СВО, пошел на выборы в Екатеринбурге
В России / Политика
Фото из открытых источников

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого судили по ст. о дискредитации армии России в минувшем году, пошел на переизбрание.

Ранее исключенного из «Справедливой России» политика выдвинуло «Яблоко» — по общегородскому списку и в одномандатном округе №5, где «Единая Россия» и мэрия ведут Алексея Смирнова, сотрудника УГМК.

По данным источников, в «Яблоке» долго думали, поддерживать ли им Алексея Холодарева: партия, хотя выступает против специальной военной операции на Украине, высказывается не настолько радикально. Холодарева также просили придерживаться партийной риторики.

Стоит напомнить, что в 2022 году суды два раза оштрафовали чиновника по статье о дискредитации армии России. Затем он на две недели подвергся аресту.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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