Ходаренок: США заинтересованы в стратегическом поражении России, но не путем блистательной победы Украины

Полковник в отставке Михаил Ходаренок на фоне медленного контрнаступления ВСУ решил порассуждать о поставках вооружений Украине ее главным союзником — Соединенными Штатами Америки. Их он счел «пипеточными».

Союзники перед наступлением так и не договорились о передаче Украине многофункциональных истребителей F-16, но поставили много танков — преимущественно, немецкого производства. Вашингтон также передаст 31 единицу своих Abrams. Ожидается, что первая партия будет на Украине уже в сентябре.

Но что такое 31 американский тяжелый танк, задается вопросом Михаил Ходаренок в своей статье для «Газеты.ру». И отвечает:

«Это всего лишь один танковый батальон. И это очень мало — США располагают возможностями поставить Украине и 300 танков, и тысячу, и больше. Но не идут на это. Почему? Не потому ли, что не желают победы Украине?»

Еще как желают. Но, с учетом своих стратегических интересов, не заинтересованы именно в блистательной победе ВСУ, которая бы означала разгромное поражение России и возможный ее распад, объясняет свою точку зрения автор.

«США заинтересованы в стратегическом поражении России в этом конфликте. Но они не хотят, чтобы это поражение было разгромным, с потерей государственности и воцарением хаоса. Вашингтон заинтересован в максимальном ослаблении Москвы, ее полной международной изоляции, исключении ее из числа мировых и региональных игроков, отбрасывании России с помощью санкций на обочину мирового технологического прогресса, — пишет Михаил Ходаренок. — Формула США предельно проста: Украина не должна одержать блистательную победу. Этим и объясняются такие пипеточные поставки вооружения, военной и специальной техники для ВС Украины».