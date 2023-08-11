Ходаренок: США заинтересованы в стратегическом поражении России, но не путем блистательной победы Украины

9 августа православная церковь почитает память святого великомученика, целителя Пантелеимона, который свою жизнь посвятил служению ближним, приняв
Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного
Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции. Об этом сообщил Горгаз. Их нашли даже в тех почтовых ящиках, у кого в доме нет газа, а плиты -
Инсайдеры заявили, что ранее компания TSMC взимала плату с Apple не только за идеально работающие чипы, но и за дефектные. Но в текущем этом году
Многие командиры не придают значения человеческому фактору, будучи убежденными в том, что если есть устав и звезды на погонах, все «будет вертеться
Компания NVIDIA представила графический процессор GH200, созданный для ускоренных вычислений и генеративного искусственного интеллекта. Он способен