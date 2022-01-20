Великобритания объявила об отправке на Украину своих военных

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Великобритания объявила об отправке на Украину своих военных
В Мире
Фото из открытых источников

Великобритания приняла решение отправить небольшую часть своих военнослужащих на Украину. Речь идет, в первую очередь, о военных инструкторах, главная задача которых - обучить украинских военных обращению с противотанковыми комплексами NLAW. Последние два дня назад были поставлены Лондоном Киеву тремя военно-транспортными самолетами. Борты прибыли на Украину в течение одних суток, с перерывом в несколько часов.

Подробности отправки вместе с комплексами NLAW группы британских военнослужащих раскрыли авторы издания INews. В публикации говорится, что в рамках операции «Орбиталь», цель которой является обучение украинских военных, на Украину переброшены около 100 инструкторов.

Авторы российского ресурса Avia.pro, взяв данные сведения за основу, предположили, что Великобритания только маскирует переброску своих военных с целью обучения бойцов ВСУ. На самом же деле Лондон, вероятно, планирует развернуть несколько подразделений своих военнослужащих на Украине. Причем, речь идет о хорошо обученных спецназовцах, которые с легкостью могут устраивать провокации и диверсионные шаги в Донбассе, и гораздо большей численностью, нежели 100 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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