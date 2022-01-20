Россиянам дали неприятный прогноз о повышении пенсионного возраста еще на 5 лет

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Россиянам дали неприятный прогноз о повышении пенсионного возраста еще на 5 лет
В России
Фото из открытых источников

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов прогнозирует в России новые изменения, которые затронут сроки выхода на пенсию в сторону увеличения еще на 5 лет. Об этом сообщило издание «Конкурент».

По словам Колташова, когда в 2018 году в России повысили пенсионный возраст, это была мера, связанная с ситуацией на международных валютных фондах. Жалобы работодателей также сыграли далеко не последнюю роль.

Руководители предприятий, фирм и организаций постоянно нарекали правительству на нехватку специалистов высокой квалификации. Мол, ряды редеют, потому что при достижении пенсионного возраста пенсионеры уходят на пенсии, а молодые кадры - неподготовленные, не имеют должной квалификации.

«Теперь же вместо подготовки новых кадров власти еще раз повысят пенсионный возраст. Это будет пользоваться популярностью у работодателей, но не поддержкой народа – люди будут вынуждены еще 5 лет работать после достижения уже нового пенсионного возраста», – поделился своим прогнозом отечественный экономист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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