Четыре российских бомбардировщика отработали удары по секретной базе НАТО на севере Гренландии

Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 могли отработать удары по одному из самых секретных объектов НАТО - базе ВВС на севере Гренландии. Таким предположением поделились авторы нескольких сетевых информационных ресурсов.

В основе версии - данные открытых мониторинговых ресурсов.

Они позволяют отследить, как некоторое время назад авиагруппа в составе четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 была поднята в небо, и, как пишет Авиа.про, «преодолев расстояние в несколько тысяч километров, направилась в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа».

Портал допускает, что такой полет вполне может указывать на то, что самолеты отработали налет по американской авиабазе Туле. Она расположена именно в северной части Гренландии.

Telegram-канал «Записки охотника» сообщил, что во время полета российскую бомбардировочную авиацию сопровождал самолет-заправщик Ил-78.

Отметим, что информация об отработке ударов по базе НАТО официального подтверждения не получила. Не поступали и сведения о вылетах истребительной авиации Альянса на перехват российских самолетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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