Четыре российских бомбардировщика отработали удары по секретной базе НАТО на севере Гренландии

Image 16+
Четыре российских бомбардировщика отработали удары по секретной базе НАТО на севере Гренландии
В Мире
Фото из открытых источников

Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 могли отработать удары по одному из самых секретных объектов НАТО - базе ВВС на севере Гренландии. Таким предположением поделились авторы нескольких сетевых информационных ресурсов.

В основе версии - данные открытых мониторинговых ресурсов.

Они позволяют отследить, как некоторое время назад авиагруппа в составе четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 была поднята в небо, и, как пишет Авиа.про, «преодолев расстояние в несколько тысяч километров, направилась в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа».

Портал допускает, что такой полет вполне может указывать на то, что самолеты отработали налет по американской авиабазе Туле. Она расположена именно в северной части Гренландии.

Telegram-канал «Записки охотника» сообщил, что во время полета российскую бомбардировочную авиацию сопровождал самолет-заправщик Ил-78.

Отметим, что информация об отработке ударов по базе НАТО официального подтверждения не получила. Не поступали и сведения о вылетах истребительной авиации Альянса на перехват российских самолетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Канадские журналисты призвали Байдена окружить Россию силами ВМС и ВВС

Сегодня, 15:08

Латышев назвал точки удара трех пришедших в движение флотов ВМФ РФ

Сегодня, 12:53

Четыре российских бомбардировщика отработали удары по секретной базе НАТО на севере Гренландии

Сегодня, 10:53

Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»

Вчера, 20:39

Великобритания объявила об отправке на Украину своих военных

Вчера, 10:53

Ракетные войска Швеции на острове Готланд готовятся атаковать Калининград

18-01-2022, 13:08

Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом

17-01-2022, 12:13

Турция может перекрыть доступ российским кораблям в Босфор

16-01-2022, 13:18

Российский военный корабль подошел к побережью Великобритании незамеченным

15-01-2022, 11:38

В НАТО считают захват российского Калининграда «легкой прогулкой»

14-01-2022, 20:08

NetEasе: Способная нести ядерное вооружение подлодка неожиданно появилась возле США

14-01-2022, 11:13

8 самолетов ВВС США и Японии отработали удары по Курильским островам

14-01-2022, 11:13

США экспортировали в ЕС почти в пять раз больше газа, чем Россия

12-01-2022, 16:08

РЭБ «Красуха» вынудил самолет ВВС Великобритании скрываться в воздушном пространстве Украины

12-01-2022, 12:53

Конгресс США заподозрил главного инфекциониста Энтони Фаучи в сокрытии информации о коронавирусе

12-01-2022, 12:53

К российским границам направилась американская атомная подлодка с ракетами Tomahawk

12-01-2022, 12:48

Радикалы неожиданно атаковали военных в Алма-Ате

8-01-2022, 20:08

Российские десантные войска за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате

8-01-2022, 18:13

За сутки в Токио 922 человека заболели коронавирусом COVID-19, это в 12 раз больше, чем неделю назад

7-01-2022, 17:38

Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса в стране

6-01-2022, 21:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса
  • 19-01-2022, 11:08

ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предоставила разъяснения касательно применения бустерных доз вакцин против ковида. Эксперты уточнили, что

Чиновники Смольного изводят губернатора, напевая под нос нашумевшую песню Шнурова «Big love, my love, Беглов»
  • Вчера, 12:36

Чиновники Смольного изводят губернатора, напевая под нос нашумевшую песню Шнурова «Big love, my love, Беглов»

Некоторые петербургские чиновники даже установили новый хит музыканта Сергея Шнурова в качестве мелодии входящего звонка. Александр Беглов очевидно

Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»
  • Вчера, 20:39

Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»

Банги, 20 января. Советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев предложил российскому журналисту Максиму Шевченко приехать и поработать с

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега
  • 19-01-2022, 00:12

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега

Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»
  • 18-01-2022, 19:10

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»

Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в

В Петербурге образовался острый дефицит контейнеров для мусорных площадок
  • 19-01-2022, 15:12

В Петербурге образовался острый дефицит контейнеров для мусорных площадок

Власти Петербурга вот уже третью неделю подряд не могут справиться с вывозом коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки продолжают «украшать»

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
  • 19-01-2022, 14:53

Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

В Петербурге зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекций за сутки. 19 января зарегистрировано 4 382 случая,

Смольный обвинили в переполненным травмпунктах
  • 19-01-2022, 18:59

Смольный обвинили в переполненным травмпунктах

Смольный все никак не может наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Результатом плохой работы коммунальщиков стали переполненные

Петербуржцы продолжают страдать из-за падения сосулек с крыш
  • Сегодня, 14:11

Петербуржцы продолжают страдать из-за падения сосулек с крыш

В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и

Смольный запутался в количестве снегоприемных пунктов в Петербурге
  • 18-01-2022, 21:18

Смольный запутался в количестве снегоприемных пунктов в Петербурге

Пресс-служба Смольного сообщила об открытии двух новых снегоприемных станций, куда будут свозить собранные с улиц Санкт-Петербурга сугробы и наледь.