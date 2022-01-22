Нидерланды заявили об отправке на границу Украины двух истребителей F-35

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Нидерланды заявили об отправке на границу Украины двух истребителей F-35
В Мире
Фото из открытых источников

Нидерланды в рамках миссии воздушной полиции НАТО Air Policing отправляют на границу с Украиной два стелс-истребителя пятого поколения F-35. Дислоцироваться самолеты будут на авиабазе в Румынии. Миссия истребителей Нидерландов рассчитана на два месяца.

По информации ряда источников, изначально страна намеревалась на патрулирование воздушного пространства над Черным морем собиралась отправить другие воздушные судна. В частности, речь шла об F-16. Но руководство ВВС Нидерландов на фоне напряжения вокруг Украины буквально в последний момент изменило свое решение и остановило свой выбор на «стелсах» пятого поколения - F-35.

На территории Румынии они будут развернуты уже в апреле нынешнего года. Столь близкое нахождение боевых истребителей от границ России указывает на то, что силы НАТО используют их в течение двух месяцев для ряда провокаций. Можно не сомневаться, что истребители наверняка попытаются приблизиться к границам РФ и проверить российские средства ПВО. Также не исключено приближение со стороны соседней с Румынией Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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