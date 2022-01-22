Le Figaro: НАТО ведет подготовку к войне и стягивает войска к границам с РФ

НАТО стягивает технику и войска к российским границам. При этом подготовка к вооруженному противостоянию ведется под предлогом военных учений. Они пройдут на территории Латвии, Литвы и Польши. Участниками станут военные из ФРГ, Франции, Канады и других стран Альянса.

Во время этих маневров будет отработано гипотетическое вторжение России на Украину, сообщает французская Le Figaro.

Командованием в Латвии займутся канадцы, в Литве - немцы, а в Польше - США, Румыния, Хорватия и Великобритания.

«Территория Прибалтики с запада Петербурга кишит войсками НАТО. Они готовятся к атаке [России на Украину], прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения», — цитирует публикацию французской газеты в переводе издание ИноСМИ.

Как подчеркивает издание, главная задача предстоящих учений - проверка «оперативной совместимости» союзников. Невзирая на единый стандарт, уровень подготовки военных разных стран-участниц НАТО все же отличается. Но главной проблемой в ходе возможной войны, по мнению руководства военно-политического Альянса, рискует стать языковой барьер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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