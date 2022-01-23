Британка рассказала, почему в стране отменяют антиковидные ограничения

Со следующей недели британцы снова заживут, как прежде, поскольку в стране снимают практически все ограничения, связанные с распространением омикрон-штамма коронавируса. Отмена коснется удаленного режима работы и ковид-паспортов, а также ношения масок.

Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пик заболеваемости в стране позади. На первой неделе января число заболевших граждан составляло 3,7 млн, показатель второй недели был равен почти 3 миллионам человек.

Гражданка Великобритании Наталья рассказала, что менталитет британцев диктует им соблюдать правила и обязательно вакцинироваться. В Великобритании никогда не было никаких волнений по поводу ограничений или их отмены. Женщина рассказала, что в торговых точках никто не заставлял посетителей надеть маску, а уже тем более граждан не штрафовали за несоблюдение правил поведения в условиях пандемии, пишет МК . Дело в том, что жители островного государства без напоминаний и штрафов придерживались введенных правил.

Многие политологи считают, что отмена антиковидных ограничений связана с желанием премьера восстановить свой рейтинг, который пошатнулся на фоне появившейся информации о вечеринках в резиденции на Даунинг-стрит во время жесткого локдауна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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