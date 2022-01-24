Через Польшу по направлению к границе Украины проследовал состав с американской техникой

Очевидцы из Польши выложили в интернет ролик, на котором запечатлена железнодорожная платформа с американской боевой техникой. Если присмотреться и подсчитать, можно увидеть, что в составе эшелона имеется не менее 19 БМП M2 Bradley, и, как утверждает портал Avia.Pro, движется он по направлению к границе с Украиной.

Подчеркивается, что никаких заявлений о проведении военных учений в регионе сделано не было. Поэтому авторы считают, что переброска бронетехники, которая попала на видео, может означать одно из двух. А именно: либо Штаты подтягивают танки к украинским кордонам, либо ввозят их непосредственно на территорию самой Украины.

Вашингтон может помочь Киеву развязать войну с Россией. Если вооруженный конфликт случится, вряд ли европейской общественности придется наблюдать за ним со стороны. Боевые действия так или иначе затронут не только Восточную, но и Западную Европу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей