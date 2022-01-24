ВКС РФ неожиданно подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95

Российская сторона направила в воздух несколько стратегических бомбардировщиков — ракетоносцев. По одной из версий, причиной такого маневра стала отработка ударов по силам потенциального противника, что с учетом усиления напряженности у российских границ впоследствии может обернуться в боевые маневры. Об этом информирует «Avia.pro».

Согласно комментарию военных обозревателей портала «Звезда», Россия направила несколько единиц бомбардировщиков Ту-95 с авиабазы Энгельс — авиация провела отработку нанесения ударов по силам противника, и выполнила ряд других военных задач. Примечательно, что данный полет является не первым — бомбардировщики намеренно поднимались в воздух при разных метеорологических условиях и в различное время суток, чтобы подготовиться к вероятному отражению ударов при любых условиях. «В ходе выполнения полетных заданий экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях. В течение одной летной смены было задействовано до десяти единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения», - сообщают обозреватели. Также указывается, что помимо маневров в воздухе, была отработана подготовка инженерно-техническим составов по обслуживанию самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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