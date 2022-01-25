В ПФР рассказали, куда уходят деньги граждан, которые не дожили до пенсии

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием
Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат
Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании
Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи
Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за
Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей
Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы
Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы
Доктор экономических наук Валентин Катасонов предположил, что россияне могут начать снимать средства со своих банковских счетов, устроив массовый
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, стоит ли ожидать дополнительную индексацию страховых и военных пенсий на 8,6%. Он объяснил, что та
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