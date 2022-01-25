В ПФР рассказали, куда уходят деньги граждан, которые не дожили до пенсии

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В ПФР рассказали, куда уходят деньги граждан, которые не дожили до пенсии
В России
Фото из открытых источников

Большинство граждан в России хотели бы знать, что происходит с пенсионными отчислениями людей, которые умирают прежде чем достигнут пенсионного возраста. Такую информацию запросила у Пенсионного фонда России одна из россиянок.

Из полученного ответа ведомства следует, что деньги после смерти человека никуда не деваются. Они направляются на выплаты пенсий в стране.

При этом работающие граждане, напомнили в ПФР, лично никаких отчислений не делают - этим занимается их работодатель. Причем, средства - страховые взносы - направляются не из заработной платы человека, а из фонда оплаты труда.

«Деньги складываются в общий котел, из которого потом идет выплата пенсий всем россиянам. Пенсия за текущий месяц, если она не выплачена пенсионеру по причине его смерти, выплачивается совместно проживавшему с ним родственнику или наследнику», — поведали работники Пенсионного фонда России.

Издание Примпресс, которое и привело на своих страницах ответ ведомства, отмечает, что в РФ порядка половины жителей до своей пенсии не доживает, а самый высокий уровень смертности - среди мужчин в возрасте до 65 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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