В России у поликлиник выстроились огромные очереди из больных коронавирусом SARS-CoV-2

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В России у поликлиник выстроились огромные очереди из больных коронавирусом SARS-CoV-2
В России
Фото из открытых источников

Российские госпитали не справляются с наплывом пациентов, больных коронавирусом — граждане пытаются самостоятельно получить больничный лист на основании имеющихся симптомов заболевания. В связи с тем, что пациентов обязали лично приходить в поликлиники для прохождения обследования, практически во всех российских клиниках образовались огромные очереди, передает «Московский Комсомолец».

Согласно новым правилам, принятым во время ухудшения эпидемиологической обстановки, все пациенты в РФ с температурой ниже 38 градусов должны являться в госпиталь для прохождения осмотра и получения больничного листа. Такая мера была принята для того, чтобы уменьшить количество вызовов врачей на дом — предполагается, что медики будут обслуживать на дому только пациентов в тяжелом состоянии, с температурой тела выше 38 градусов. Для всех остальных граждан, которые имеют признаки заболевания коронавирусом, было предложено лично посещать госпиталь и обследоваться у дежурного врача — вот только такое решение породило массовые очереди из больных пациентов, ожидающих приема. 

Указывается, что часть россиян в случае заболевания предпочитает оставаться дома и не идти в клинику, однако некоторые работодатели не хотят идти на уступки, и требуют полноценный больничный. 

«Я больше двух часов простояла в одной очереди, потом меня перенаправили в другую. Везде были больные люди и в итоге я смогла получить больничный примерно после 4 часов ожидания. И все это время я находилась в толпе таких же больных, как и я», - прокомментировала 45-летняя Людмила. 

«Мы попытались вызвать на дом хотя бы платную лабораторию, чтобы сдать ПЦР. Это недешевое удовольствие стоит около двух тысяч, за скорость - пять. Но даже там очередь растянулась на несколько суток», - поделился москвич Роман. 

Эксперты отмечают, что причиной возникновения таких очередей в клиниках является неправильная организация системы приема пациентов и их обследования — один дежурный врач просто не в состоянии справиться с таким потоком посетителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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