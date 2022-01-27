О «мусорной реформе» в пресс-центре НСН поговорили эксперты 

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О «мусорной реформе» в пресс-центре НСН поговорили эксперты 
В России
Источник: www.youtube.com

Ход «мусорной реформы» на площадке «Национальной службы новостей» обсудили эксперты: член Общественного Совета Росприроднадзора Владислав Жуков, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин и общественник, стилист и исполнитель Сергей Зверев. 

Самый острый вопрос последних недель стал поводом для живой дискуссии. Вывод эксперты сделали один: проблему мусора надо срочно решать, потому что она достигла катастрофического уровня. Многие главы регионов не справляются даже со штатным посленовогодним вывозом отходов, что говорить об их готовности к серьёзным переменам.

Эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков напомнил, что по сути реформа началась ещё в 2014 году, когда в закон внесли необходимые изменения. 1 января 2019 года появился федеральный регулятор - компания «Российский экологический оператор». Он должен был создать условия для воплощения качественных идей в сфере обращения с ТКО. Однако прошло два года, а в стране до сих пор нет годной системы переработки отходов. Та инфраструктура, которая уже построена, не справится с накопленным мусором – свыше 40 млрд тонн. 

- В 2021 году Российская Федерация перешла к сортировке отходов, - рассказал Владислав Жуков. - Вторичному использованию подвергнуты 42% общего количества мусора. Сегодня кризис начавшейся реформы в Санкт-Петербурге. Региональные операторы остро нуждаются в дополнительном финансировании. «Невскому экологическому оператору» не хватает денег на построение нормальной схемы обращения с отходами. В состоянии банкротства или на грани такового находятся 70% региональных операторов страны. 

 

Жуков считает, что отрасль требует вложений. Тариф от населения, на котором находится большая часть операторов, не даёт возможности развить индустриальную переработку отходов. В неё входят сортировка, минимизация формирования мусора и его размещение.

Председатель СЖО Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин высказался, что никакой реформы в стране не проводится. Выросшие за два года вчетверо тарифы на вывоз отходов реформой не считаются. 

Владислав Жуков добавил, что если с умом подходить к проведению реформы, то первым делом необходимо создавать грамотную инфраструктуру и опробовать её. А уже потом переходить к повышению тарифов. Странно в ситуации, когда никто ни к чему не готов, ругать население за недовольство. Люди просто высказываются о том, что для них важно. В последние годы возросло число конфликтов, связанных со строительством любых мусороперерабатывающих объектов. Неважно, завод ли это по переработке мусора, сортировочный комплекс или полигон по захоронению и размещению отходов. Люди не хотят жить рядом с такими объектами. 

Не лучшим образом обстоят дела и в регионах. Власти Екатеринбурга ищут возле города площадку для мусорного полигона, в Благовещенске в Башкирии жители протестуют против возведения такового на их территории. 

Похоже, тема мусора ещё долго не исчезнет из новостной повестки информационного агентства. На данный момент чётких решений проблемы не существует, так что обсуждать версии, предложения и гипотезы предстоит ещё долго. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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