В Китае рассказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20

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В Китае рассказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20
Наука и техника
Фото из открытых источников

Китайские эксперты признали несовершенство российских истребителей пятого поколения Су-57 в сравнении с китайскими истребителями J-20. Указывается, что вооружение КНР как минимум в 150 раз превосходит по некоторым параметрам российский арсенал, передает «Avia.pro».

Согласно отчету обозревателей китайского издания «Sina Military», на сегодняшний день КНР располагает 150 единицами боевых истребителей J-20 «Черный орел». Учитывая, что Россия по официальным данным имеет в запасе всего одну единицу истребителя Су-57, аналитики оценили боевой потенциал РФ как предельно низкий. 

«Китай как минимум в 150 раз лучше вооружен, чем Россия — хотя Москва намеревалась передать в распоряжение Пекина несколько своих Су-57, однако на сегодняшний день она не может пополнить запасы даже собственного арсенала. Явное отставание Су-57 от J-20 указывает на тот факт, что Россия может вообще остаться без истребителей нового поколения, потому что Китай всегда будет на несколько шагов впереди», - отметили обозреватели. 

Эксперты напомнили, что план РФ по поставке 12 единиц СУ-57 в распоряжение КНР так и не был осуществлен в 2021 году, что говорит о серьезных проблемах в производстве такого вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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