ВКС России массово перебрасывают ударные вертолеты к побережью Азовского моря

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ВКС России массово перебрасывают ударные вертолеты к побережью Азовского моря
В России
Фото из открытых источников

На страницах зарубежной прессы появились сообщения о том, что Россия начала перебрасывать свои ударные вертолеты к побережью Азовского моря, неподалеку от южной границы Украины. Они проиллюстрированы фотографиями и видео, снятыми очевидцами. Издание «Военное дело» пишет, что заснятые вертолеты могут принадлежать 55-му отдельному смешанному вертолетному полку ВКС, который базируется на Кубани.

Именно такие выводы сделал сотрудник американского Института внешнеполитических исследований Роб Ли после того, как изучил изображения, на которых во время перелета запечатлены многочисленные ударные Ка-52, Ми-28Н, Ми-24/35, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также тяжелые Ми-26.

По словам Роба Ли, винтокрылые машины 55-ого отдельного смешанного вертолетного полка ВКС РФ были задействованы при проведении «крымской операции-2014».

Согласно его изложению, тогда 11 «вертушек» прилетели в Керчь, якобы для участия в маневрах Черноморского флота России.

Сейчас, уверен он, данные вертолеты вновь могут быть задействованы в операции, направленной против Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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