В России выявлено пятикратное завышение цен на ПЦР-тесты частными лабораториями

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В России выявлено пятикратное завышение цен на ПЦР-тесты частными лабораториями
В России
Фото из открытых источников

Частные лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус с начала пандемии, имеют все возможности для того, чтобы существенно снизить среднюю стоимость теста в 5 раз. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Сейчас за ПЦР-тест в частной лаборатории россиянам приходится платить 1500 рублей. При этом учреждение может снизить на него цену до 300 рублей. Такой вывод можно сделать на основе анализа сайта Госзакупок, в которых ведущие лаборатории страны заявляли или побеждали, отмечают авторы.

С минувшего года государственные медучреждения через портал Госзакупок ищут частные лаборатории, которые помогали бы с тестированием. Но для участия в тендере последним стоит определиться с ценой - минимально возможной и максимальной. Сейчас это 650 рублей за один тест, но, утверждается, это намного дороже себестоимости.

К примеру, «Гемотест» обещала ПЦР-тестирование администрации больницы в Люберцах по цене 200 рублей, а государственная лаборатория из Кирова готова делать тесты больнице из Екатеринбурга по 250 рублей за один тест.

Первый замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Федор Тумусов пояснил, что себестоимость, если внимать косвенной информации, составляет порядка 150 рублей за один ПЦР-тест.

«Мы неоднократно обращались в Минздрав с просьбой дать расчеты — какова себестоимость теста у производителя, как происходит ценообразование, но, к сожалению, нам ответ не дали. Пытались сделать парламентский запрос, нам тоже заблокировали — не дают сведений», — констатировал он.

Он настаивает на том, что вопрос ценообразования должен быть прозрачным. Правильно было бы ввести государственное регулирование цен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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