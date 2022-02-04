Чета железнодорожников из Ленинградской области перевела аферистам 12 миллионов

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Чета железнодорожников из Ленинградской области перевела аферистам 12 миллионов
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Как стало сегодня известно, накануне во всеволожскую полицию поступило обращение от пятидесятичетырёхлетней женщины, работающей инженером-железнодорожником. Она рассказала, что несколько дней подряд ей и её мужу поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником Федеральной службы безопасности.

Звонивший поведал супругам о том, как опасно хранить денежные средства в банках и о возможности их снятия третьими лицами. После этого собеседник предложил им принять участие в якобы разработанной органами госбезопасности операции. С его слов, проведение комбинации позволит нарушить планы мошенников. Для этого неизвестный порекомендовал мужу и жене отправиться в банки для оформления кредитов. Добровольные помощники лже-сотрудника ФСБ взяли кредиты в пяти банках. Общая сумма выданных им денег составила без малого двенадцать миллионов рублей. Затем супруги перечислили деньги на продиктованный аферистом счёт.

Неизвестный перестал выходить на связь и прекратил общение с потерпевшими.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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