Пожилая жительница Петербурга поняла, что её обманули только спустя три года, когда обман повторился

Восьмидесятидвухлетняя петербурженка обратилась накануне в отделение полиции Кировского района с заявлением о совершённом в отношении её мошенничестве.

За несколько часов до этого, позвонивший на мобильный телефон женщины неизвестный человек сообщил ей о том, что является представителем банка. Со слов собеседника, вклады пенсионерки могут быть украдены, если она не положит их на более «безопасный» счёт. Действуя в соответствии с указаниями звонившего, потерпевшая сняла тридцать тысяч пенсионных накоплений и перевела деньги через банкомат, после чего поняла, что её обманули.

Во время разговора с сотрудниками полиции пожилая женщина вспомнила, что ещё в конце две тысячи девятнадцатого года совершила подобную операцию, когда получила предложение вложить сбережения в инвестиционную фирму. Как выяснилось, в течение 2020 года петербурженка перевела на счета аферистов в общей сложности около тридцати тысяч долларов.

Полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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